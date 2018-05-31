Опубликованы переговоры украинской журналистки и военных ВСУ

В воскресенье, 13 января, в YouTube появилась аудиозапись перехваченных телефонных разговоров журналистки некого украинского телеканала, представившейся Ольгой, с руководством 93-й бригады ВСУ Украины, принимавшей активное участие в так называемой Антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке страны.

На записи сотрудница телеканала последовательно связывается с начальником отдела персонала, замполитом и пресс-офицером бригады, чтобы договориться о прямом включении или интервью для передачи, которая, по ее собственным словам, будет посвящена «московской пропаганде» и фейкам.

Один из ключевых вопросов будущей программы, который Ольга пытается заранее обговорить с каждым из своих собеседников, — ситуация с обстрелом украинскими военными автомобиля «Вода Донбасса» в районе города Ясиноватая Донецкой области.

Ранее представители самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что в результате этого инцидента пострадали три сотрудника коммунального предприятия, передает РИА Новости.

В итоге журналистке удается договориться об организации телемоста, однако самостоятельно комментировать инцидент с расстрелом автомобиля пресс-офицер отказывается.



В телефонном разговоре он называет эту ситуацию «щекотливой, но интересной».

В воскресенье своими соображениями по поводу перехваченной аудиозаписи поделился российский военный корреспондент Александр Коц. В своем Facebook он обратил внимание на то, что все четыре собеседника общаются исключительно на «вражеском» русском языке.

Разговор и разговор, ничего особенного. Только ведется он на русском языке. И журналистка, и офицер по персоналу, и замполит, и пресс-офицер — все говорят на языке агрессора. Периодически пытаются перейти на «ридну мову», но не получается. По областям местные власти запрещают «культурный продукт» на русском языке, а тут военные, хранители самостийности — и такая политическая близорукость, — написал Коц.

Продолжая рассуждения, журналист отметил, что «Украина погружается в свои 90-е, даже не пытаясь сопротивляться».

«Ридус» регулярно освещает ключевые события затяжного военно-политического конфликта на юго-востоке Украины. Так, на прошлой неделе в Донецке произошел подрыв железнодорожного моста, осуществленный неизвестными в первый день нового года.