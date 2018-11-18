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В Москве скончался режиссер Евгений Радомысленский

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© youtube.com

В Москве в возрасте 83 лет ушел из жизни актер, режиссер и педагог Евгений Радомысленский. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС, со ссылкой на слова ректора Института современного искусства (ИСИ) Ирины Сухолет.

Евгений Вениаминович умер сегодня ночью. Очень тяжело… 25 лет он возглавлял кафедру актерского мастерства в ИСИ. И казалось, так будет всегда, — рассказала руководитель учебного заведения.

По словам Сухолет, прощание с педагогом состоится во вторник, 15 января, в фойе большого зала дворца культуры имени Горбунова. Евгения Радомысленского похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

Свою театральную карьеру Радомысленский начал в Театре имени Моссовета, затем служил в «Современнике».

С 1958 года Радомысленский преподавал в школе-студии МХАТ. Среди его наиболее известных воспитанников — Геннадий Бортников, Елена Проклова, Александр Балуев, Сергей Гармаш и Татьяна Васильева.

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