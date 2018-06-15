Работа ВПП аэропорта Шереметьево восстановлена

Взлетно-посадочная полоса московского аэропорта Шереметьево, временно закрытая после инцидента с самолетом чешской авиакомпании Smartwings, возобновила работу. Об этом в воскресенье сообщает РИА-Новости со ссылкой на заявление пресс-службы воздушной гавани.

Завершены спасательные работы по эвакуации воздушного судна чешской авиакомпании Smartwings. ВПП №1 открыта для осуществления взлета и посадки воздушных судов. Аэропорт Шереметьево начал работу без ограничений, — заявили в аэропорту.

В то же время базирующаяся в Шереметьево авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров своих рейсов о возможных изменениях в расписании, связанных с закрытием взлетно-посадочного узла. На сайте перевозчика уже опубликован график с новым предполагаемым временем вылета и прибытия некоторых рейсов.

Просим следить за информацией об изменениях в расписании рейсов «Аэрофлота» 13 января. Расписание вскоре будет скорректировано в связи с закрытием одной взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Напомним, в воскресенье днем на ВПП аэропорта Шереметьево произошла нештатная ситуация. Самолет, выполнявший рейс QS 1003 Москва — Прага, на борту которого находились 40 пассажиров и 7 членов экипажа, при взлете выкатился за пределы полосы разгона.

Пассажиры и сотрудники авиакомпании были благополучно эвакуированы, самолет отбуксировали на место стоянки.