В УПЦ сообщили о захвате очередного храма радикалами

Пресс-секретарь Волынской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Олег Точинский сообщил о захвате радикально настроенными активистами Свято-Михайловского храма в селе Красноволя Волынской области.

По словам представителя канонической УПЦ, утром в воскресенье неизвестные сорвали богослужения, не пустив в церковь настоятеля.

Сегодня сторонники ПЦУ села Красноволя Маневицкого района захватили местный Свято-Михайловский храм и не пустили внутрь ни настоятеля, ни управляющего епархией. Сорвав богослужения, активисты привезли в село священника Киевского патриархата, объявив его своим новым настоятелем, — написал Олег Точинский на своей странице в Facebook.

Представитель Волынской епархии УПЦ также уточнил, что названный новым настоятелем человек так и не совершил в храме воскресного богослужения. В своем комментарии Точинский также обратился к теме предоставления автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Отдельная „благодарность“ Константинопольской церкви-„матери“. От ваших „материнских“ объятий мы здесь задыхаемся, — высказался пресс-секретарь.

Возникшую конфликтную ситуацию сегодня прокомментировал и председатель администрации Маневицкого района Андрей Лындюк. Со своей стороны он пояснил, что подавляющее большинство прихожан церкви высказались в пользу перехода храма в ведение ПЦУ.

Сегодня в село Красноволя приехал епископ Луцкий и Волынский Нафанаил с другими священниками, я так понимаю, чтобы показать, что никакого перехода не было. Но в храм местные жители его не допустили. Итак, последняя попытка оставить общину в Русской православной церкви не удалась! Уважаю все конфессии, которые есть на территории района, но если церковь имеет свой центр управления в Москве, в частности в Кремле, то об этом нужно прямо говорить людям, — приводит его слова местное издание ВолиньPost.

Сегодняшний конфликт стал далеко не первой попыткой захвата храмов УПЦ МП со стороны радикально настроенных активистов. Так, в декабре «Ридус» писал о ситуации с Винницким Свято-Преображенским собором, заблокированным неизвестными 15 декабря.

Напомним, 15 декабря 2018 года состоялся так называемый «объединительный собор» Киевского патриархата, на котором было названо имя нового предстоятеля ПЦУ. Им стал 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

В тот же день представители РПЦ отказались признавать итоги собора, назвав его нелегитимным.

Позднее, 5 января, патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос — документ об автокефалии (независимости) для новой Православной церкви Украины.