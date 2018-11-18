найти ×
   
  • USD +0.06
    66.92
  • EUR -0.08
    77.13
СохранитьСохранено0
×

004223

Адвокат «Тесака» надеется, что его подзащитный вскоре окажется на свободе

Small f632c44589

Защите удалось обжаловать в Мосгорсуде приговор лидеру националистического движения «Реструкт» Максиму Марцинкевичу, по которому он был приговорен к 10 годам лишения свободы за разбой и хулиганство.

Напомним, что Марцинкевич, известный также под прозвищем «Тесак», и активисты созданного им движения «Оккупай-наркофиляй» обвинялись в нападении на торговца «спайсами» Хамидулло Мухтарова. По версии следствия, 17 августа 2013 года молодые люди поймали Мухтарова в районе Белорусского вокзала, избили его, заставили съесть курительную смесь, облили краской и сдали полиции.

Сам Марцинкевич вину отрицал, а его адвокат Владимир Краснов предоставил алиби, что в указанный день «Тесак» отдыхал с друзьями на озере Байкал. Однако Бабушкинский суд столицы, где слушалось дело, отказался принимать эти доводы, и Краснову пришлось обжаловать приговор в Мосгорсуде.

По статистике Верховного суда, в апелляционных инстанциях отменяется где-то 0,4% обвинительных приговоров. Тем не менее, приговор был обжалован. Как и первый аналогичный приговор, вынесенный в отношении Марцинкевича летом 2017 года. Я надеюсь, что теперь мой подзащитный, по идее, должен выйти на свободу. Ведь наши аргументы, изложенные в апелляции, являются вполне обоснованными, — рассказал Краснов в интервью «Ридусу».

«При этом нельзя забывать, что количество оправдательных приговоров не превышает и 0,5%. В ситуации, когда государство против гражданина, граждане в подавляющем большинстве случаев проигрывают. Но я еще раз повторяю, что первый аналогичный приговор мы обжаловали, и Мосгорсуд отменил его. Я очень надеюсь, что и этот приговор тоже будет отменен», — заключил адвокат.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Названа полезная для сердца доза кофе
60225991читать позжечитаю позже
Наука и техника
Как правильно мыть руки при готовке мяса
90179835читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

281835283читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

9059904читать позжечитаю позже