Адвокат «Тесака» надеется, что его подзащитный вскоре окажется на свободе

Защите удалось обжаловать в Мосгорсуде приговор лидеру националистического движения «Реструкт» Максиму Марцинкевичу, по которому он был приговорен к 10 годам лишения свободы за разбой и хулиганство.

Напомним, что Марцинкевич, известный также под прозвищем «Тесак», и активисты созданного им движения «Оккупай-наркофиляй» обвинялись в нападении на торговца «спайсами» Хамидулло Мухтарова. По версии следствия, 17 августа 2013 года молодые люди поймали Мухтарова в районе Белорусского вокзала, избили его, заставили съесть курительную смесь, облили краской и сдали полиции.

Сам Марцинкевич вину отрицал, а его адвокат Владимир Краснов предоставил алиби, что в указанный день «Тесак» отдыхал с друзьями на озере Байкал. Однако Бабушкинский суд столицы, где слушалось дело, отказался принимать эти доводы, и Краснову пришлось обжаловать приговор в Мосгорсуде.

По статистике Верховного суда, в апелляционных инстанциях отменяется где-то 0,4% обвинительных приговоров. Тем не менее, приговор был обжалован. Как и первый аналогичный приговор, вынесенный в отношении Марцинкевича летом 2017 года. Я надеюсь, что теперь мой подзащитный, по идее, должен выйти на свободу. Ведь наши аргументы, изложенные в апелляции, являются вполне обоснованными, — рассказал Краснов в интервью «Ридусу».

«При этом нельзя забывать, что количество оправдательных приговоров не превышает и 0,5%. В ситуации, когда государство против гражданина, граждане в подавляющем большинстве случаев проигрывают. Но я еще раз повторяю, что первый аналогичный приговор мы обжаловали, и Мосгорсуд отменил его. Я очень надеюсь, что и этот приговор тоже будет отменен», — заключил адвокат.