Двое пожарных погибли при взрыве газа в центре Парижа

Двое сотрудников пожарной охраны погибли в результате мощного взрыва, прогремевшего в субботу утром в 9-м округе Парижа. Такие данные приводит министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

По сведениям чиновника, общее количество пострадавших достигло 37 человек, 10 из которых находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент известно о гибели 2 пожарных. 10 человек, включая еще одного пожарного, находятся в тяжелом состоянии, — написал Кастанер в своем официальном Twitter.

Ранее представитель департамента пожарной охраны Парижа Эрик Мулин (Eric Moulin) сообщил о четырех погибших, среди которых также значились двое сотрудников экстренной службы.

На данный момент в тушении огня, который после взрыва распространился на ряд соседних зданий, задействовано около 200 пожарных. В небе над французской столицей работают вертолеты экстренных служб, готовые к дальнейшей эвакуации пострадавших.

По сведениям AP, на место взрыва сегодня прибыл премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

В качестве предварительной версии причины инцидента называется утечка бытового газа в помещении пекарни, расположенной на первом этаже здания по улице Тревиз.

Сначала была зафиксирована утечка бытового газа, после чего на место происшествия прибыла бригада пожарных. В этот момент в помещении раздался взрыв, — рассказал журналистам прокурор Франции Реми Хейц.

Напомним, мощный взрыв в центре французской столицы произошел в субботу около 9 часов утра по местному времени. Изначально в СМИ фигурировала информация о 20 пострадавших.

В связи с распространением пожара на соседние здания парижские власти приняли решение об эвакуации их жильцов.