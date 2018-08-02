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Создана «умная» продуктовая тележка

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  • 12 января 2019, 12:44
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Американская стартап-компания Caper. ai представила свою новую разработку — «умную» тележку для покупки продуктов в супермаркете.

Тележка поможет покупателям не только перевозить продукты, но и сканировать штрихкоды для распознавания цены, а также взвешивать товар.

Тележка уже используется в двух крупных супермаркетах Нью-Йорка. Разработчики поясняют, что «умная» тележка оснащена камерами, сенсорами, весами, а также сенсорным экраном и терминалом. Такой инструментов позволит полностью отказаться от традиционных касс.

Камеры, установленные в тележке Caper, распознают и сканируют объект — по штрих-коду, однако в будущем мы планируем использовать технологию распознавания лишь по изображению и весу продукта, — пояснили разработчики.

Фиксировать товар в корзине помогают специальные сенсоры, определяющие вес продуктов. Оплатить продукты можно с помощью установленного в тележке терминала (все товары отображаются на сенсорном экране на тележке).

Представители стартапа рассказали, что в будущем планируют внедрить тележки еще в 150 магазинов. При этом компания собирается и дальше совершенствовать технологии, использующиеся в разработке.

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Комментарии (1)

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    Гений сегодня, 14:16

    Диалог с тележкой... Я - это человек, Т - это тележка.
    Я. Тележка, это что?
    Т. Это коньяк, 2074 года.
    Я. Но сейчас только 2019.
    Т. Ты что, тупой? Сказано же 2074!

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