Создана «умная» продуктовая тележка

Американская стартап-компания Caper. ai представила свою новую разработку — «умную» тележку для покупки продуктов в супермаркете.

Тележка поможет покупателям не только перевозить продукты, но и сканировать штрихкоды для распознавания цены, а также взвешивать товар.

Тележка уже используется в двух крупных супермаркетах Нью-Йорка. Разработчики поясняют, что «умная» тележка оснащена камерами, сенсорами, весами, а также сенсорным экраном и терминалом. Такой инструментов позволит полностью отказаться от традиционных касс.

Камеры, установленные в тележке Caper, распознают и сканируют объект — по штрих-коду, однако в будущем мы планируем использовать технологию распознавания лишь по изображению и весу продукта, — пояснили разработчики.

Фиксировать товар в корзине помогают специальные сенсоры, определяющие вес продуктов. Оплатить продукты можно с помощью установленного в тележке терминала (все товары отображаются на сенсорном экране на тележке).

Представители стартапа рассказали, что в будущем планируют внедрить тележки еще в 150 магазинов. При этом компания собирается и дальше совершенствовать технологии, использующиеся в разработке.