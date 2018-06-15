Расследование «Досье» об убийстве журналистов в ЦАР вызвало вопросы

«Новая газета» опубликовала результаты расследования центра «Досье» (структура, подконтрольная бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому) убийства трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко — в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Сотрудники центра «Досье» пришли к выводу, что гибель Джемаля, Расторгуева и Радченко — заранее спланированная акция. С момента прибытия журналистов в Центральноафриканскую Республику, по версии, «Досье», за ними постоянно следил местный жандарм Эмманюэль Котофи.

Этот человек, по данным авторов расследования, согласовывал свои действия с неким Александром Сотовым, который, по их словам, является доверенным лицом советника президента ЦАР по безопасности Валерия Захарова. Центр «Досье» полагает, что Сотов и Захаров работают на близкого к Кремлю предпринимателя Евгения Пригожина, имеющего в ЦАР коммерческие интересы.

В Федеральном агентстве новостей, которое, согласно опубликованной в «Новой газете» информации, входит в «медиахолдинг Пригожина», утверждают, что расследование структуры Ходорковского не стоит и выеденного яйца. «Это лишь повод для создания информационного шума и попытка переложить свою вину за убийство трех российских журналистов в ЦАР на непричастных к этому людей», — заявили в ФАН.

«Ридус» попробовал разобраться в этой истории.

Хроника последней командировки

Журналисты прилетели в столицу ЦАР Банги 28 июля. Они намеревались снять фильм о деятельности в Африке российской частной военной компании, известной как «ЧВК Вагнера», а также о золотых приисках, которые может начать разрабатывать компания, связанная с Евгением Пригожиным. Поездка журналистов финансировалась одной из структур Михаила Ходорковского — Центром управления расследованиями (ЦУР).

В Африке помощь съемочной группе должен был оказывать фиксер по имени Мартин. Его контакты журналисты получили от главного редактора ЦУРа Андрея Коняхина, а он их в свою очередь взял у военкора Федерального агентства новостей (ФАН) Кирилла Романовского. Связь с Мартином поддерживалась только через WhatsApp. Об этом Коняхина попросил Романовский, ссылаясь на плохое качество сотовой связи в стране. Эта информация подтверждается скринами переписки и аудиозаписями.

Стоит отметить, что Джемаль, Расторгуев и Радченко прибыли в Африку на два дня раньше, чем планировалось. Так получилось из-за переноса рейса авиакомпанией. Поэтому Мартин встретить в аэропорту группу не смог. Он написал журналистам, что находится в городе Бамбари, расположенном примерно в 300 километрах от Банги, и передал им контакты водителя по имени Бьенвеню. С водителем у съемочной группы получилось увидеться только вечером.

На следующий день журналисты отправились на военную базу в Беренги, на которой должны находиться «российские военные специалисты», но на объект их не пустила охрана. А 30 июля Расторгуев, Джемаль, Радченко и Бьенвеню поехали в Бамбари, где расположены охраняемые «ЧВК Вагнера» золотые прииски. Однако из населенного пункта Сибю водитель почему-то повез журналистов не на восток, в Бамбари, а на север — к Декоа. При этом из Сибю съемочная группа выехала поздним вечером, когда на дорогах ЦАР небезопасно. Примерно в 20 километрах от Сибю автомобиль был остановлен. Расторгуева, Джемаля и Радченко расстреляли из автоматов, а Бьенвеню якобы удалось скрыться.

По версии правительства ЦАР нападение было совершено неизвестными людьми в тюрбанах, изъясняющимися на арабском языке. Российский МИД полагает, что на журналистов напала местная банда с целью ограбления.

Выводы центра «Досье»

Сотрудники центра «Досье» полагают, что Расторгуев, Джемаль и Радченко находились «под колпаком» людей Евгения Пригожина с того момента, как Андрей Коняхин обратился к Романовскому — сотруднику Федерального агентства новостей, которое входит в «медиахолднинг» бизнесмена.

«Досье» удалось выяснить, что водитель по имени Бьенвеню является агентом местной жандармерии. Он, согласно выводам «Досье», постоянно находился на связи с жандармом Эммануэль Котофио (список соединений телефонов Бьенвеню и Котофио опубликован на сайте «Новой газеты»).

Сам же Котофию во время поездок журналистов был в непосредственной близости от них, а 30 июля он якобы был на месте убийства в компании двух африканцев и трех европейцев. Кроме того, центр «Досье», ссылаясь на данные оператора сотовой связи, утверждает, что Котофио активно общался с находившимся в это время в ЦАР Александром Сотовым.

На выезде из Сибю в направлении Декоа установлен контрольно-пропускной пункт армии ЦАР. «Досье» заявляет, что два стрингира независимо друг от друга сумели взять интервью у одного из военнослужащих, который был на этом КПП вечером 30 июля. Солдат рассказал им, что за 20 минут до того, как из населенного пункта выехал автомобиль с журналистами, через КПП проехала машина, в которой находились двое африканских жандармов и трое европейцев. Все они были в гражданской одежде. Солдат отмечает, что одним из жандармов был Эммануэль Котофио. Боец хорошо знает этого человека в лицо, поскольку ранее Котофио занимался с военными боевой подготовкой. Еще военнослужащий якобы подчеркнул, что именно Эммануэль дал указание выпустить автомобиль со съемочной группой из Сибю. В противном случае журналисты просто не смогли бы выехать из населенного пункта, поскольку в темное время суток движение гражданского транспорта в ЦАР строго воспрещено.

Также «Досье» подозревает, что фиксера Мартина, который должен был помогать журналистам в ЦАР, на самом деле не существует в природе. К такому заключению сотрудники центра пришли, когда установили, что мобильный номер Мартина был зарегистрирован по подложному документу на имя гражданки ФРГ.

По данным биллинговой системы, имеющимся в распоряжении «Досье», телефонный аппарат все время фиксировался в Банги, даже в то время, когда Мартин утверждал, что он находится в Бамбари.



Кирилл Романовский, порекомендовавший Мартина главному редактору ЦУР, рассказал, что его знакомство с африканским фиксером является шапочным. В первый раз они встретились еще в 2006 или 2007 году в Берлине. Потом связь по словам Романовского, прервалась. Затем Кирилл виделся с Мартиным еще дважды в 2008 и 2013 годах, а после вообще потерял его телефон. В июне Романовский случайно встретил в Берлине некого африканца по имени Абу, который присутствовал во время их первой с Мартином встречи, и попросил его передать свой контактный номер фиксеру. Мартин якобы связался с Кириллом 10 июля.

Остается вопрос, зачем кому-то вообще понадобилось убивать Джемаля, Радченко и Расторгуева. Центр «Досье» отвечает на него предельно просто: якобы журналисты могли доказать связь золотодобывающих компаний ЦАР с «ЧВК Вагнера» и Евгением Пригожиным, а потому должны были умереть. Но почему данная информация является настолько ценной, что из-за неё погибли трое российских мужчин, «Досье», к сожалению, не уточняет.

Who is Mr. Martin

Федеральное агентство новостей утверждает, что после публикации расследования «Досье» в «Новой газете» с редакцией ФАН связался человек из близкого окружения Михаила Ходорковского и на условиях анонимности, не объясняя при этом мотивов, передал журналистам переписку бывшего главы ЮКОСа с представителями ЦУР, которая проливает свет на происшествие в ЦАР.

Из этой переписки следует, представители ЦУР прекрасно знали, что Мартин — отнюдь не вымышленный персонаж. Российско-французская журналистка Елена Серветтаз, сотрудничавшая со структурой Ходорковского по проекту в ЦАР, спрашивала о Мартине своих европейских коллег, и он был им известен.

Переписка Ходорковского с Еленой Серветтаз в первый день после трагедии. © ФАН

Когда Михаил Ходорковский объявил о начале независимого расследования убийства журналистов, то Серветтаз через своих коллег с AFP и France24 очень быстро нашла для него в ЦАР журналистов. В частности, она предложила фрилансера, которого охарактеризовала как дотошного профессионала, скрупулезно проверяющего каждый факт.

Серветтаз ищет для Ходорковского журналистов. © ФАН

Следовательно, и во время командировки Расторгуева, Джемаля и Радченко проблем с фиксером у сотрудников ЦУР не должно было бы быть. Однако они зачем-то обратились за помощью к Кириллу Романовскому, по сути, к человеку, который, как утверждает «Досье», работает на главного фигуранта расследования убитых журналистов Евгения Пригожина.

Более того, Федеральное агентство уже писало, что у главного редактора ЦУР Коняхина есть знакомый общественный деятель Хантер Хини, он неоднократно бывал в Африке и знает множество людей оттуда.

«Мы можем предполагать, а имеющиеся у нас доказательства косвенно данный факт подтверждают, что Романовский на самом деле нужен был ЦУР исключительно для организации провокации. Впрочем, выводы делать не будем. Все видно по переписке», — утверждают представители ФАН.

Вызывает сомнения и копия документа гражданки Германии, на имя которой, по утверждению центра «Досье», зарегистрирован номер мобильного телефона Мартина. Журналист «Комсомольской правды» Александр Коц с помощью Google установил, что это вовсе не копия, а просто образец документа.



Ходорковский держит руку на пульсе

В Федеральном агентстве новостей не исключают, что к гибели съемочной группы мог быть как-то причастен Михаил Ходорковский. Это, по мнению журналистов, косвенно подтверждает то обстоятельство, что Ходорковский внимательно следит за тем, кто из журналистов и как расследует гибель съемочной группы. Бизнесмен якобы опасается, что в ходе расследований могут всплыть какие-то неблагоприятные для него факты.

К примеру, когда издатель «Медиазоны» Петр Верзилов заявил о возможной поездке в ЦАР, бывший владелец ЮКОСа потребовал от главы ЦУР его остановить.

Также известно, что Ходорковский, распространяя свою версию произошедшего в ЦАР, пользовался информационной поддержкой главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Однако он все равно рекомендовал руководителю ЦУР Андрею Коняхину относиться к Венедиктову с опаской. Бизнесмен, несмотря на лояльность главреда «Эха», боялся, что благодаря Венедиктову может случиться утечка некой секретной информации.