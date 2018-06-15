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Расследование «Досье» об убийстве журналистов в ЦАР вызвало вопросы

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© social media

«Новая газета» опубликовала результаты расследования центра «Досье» (структура, подконтрольная бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому) убийства трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко — в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Сотрудники центра «Досье» пришли к выводу, что гибель Джемаля, Расторгуева и Радченко — заранее спланированная акция. С момента прибытия журналистов в Центральноафриканскую Республику, по версии, «Досье», за ними постоянно следил местный жандарм Эмманюэль Котофи.

Этот человек, по данным авторов расследования, согласовывал свои действия с неким Александром Сотовым, который, по их словам, является доверенным лицом советника президента ЦАР по безопасности Валерия Захарова. Центр «Досье» полагает, что Сотов и Захаров работают на близкого к Кремлю предпринимателя Евгения Пригожина, имеющего в ЦАР коммерческие интересы.

В Федеральном агентстве новостей, которое, согласно опубликованной в «Новой газете» информации, входит в «медиахолдинг Пригожина», утверждают, что расследование структуры Ходорковского не стоит и выеденного яйца. «Это лишь повод для создания информационного шума и попытка переложить свою вину за убийство трех российских журналистов в ЦАР на непричастных к этому людей», — заявили в ФАН.

«Ридус» попробовал разобраться в этой истории.

Хроника последней командировки

Журналисты прилетели в столицу ЦАР Банги 28 июля. Они намеревались снять фильм о деятельности в Африке российской частной военной компании, известной как «ЧВК Вагнера», а также о золотых приисках, которые может начать разрабатывать компания, связанная с Евгением Пригожиным. Поездка журналистов финансировалась одной из структур Михаила Ходорковского — Центром управления расследованиями (ЦУР).

В Африке помощь съемочной группе должен был оказывать фиксер по имени Мартин. Его контакты журналисты получили от главного редактора ЦУРа Андрея Коняхина, а он их в свою очередь взял у военкора Федерального агентства новостей (ФАН) Кирилла Романовского. Связь с Мартином поддерживалась только через WhatsApp. Об этом Коняхина попросил Романовский, ссылаясь на плохое качество сотовой связи в стране. Эта информация подтверждается скринами переписки и аудиозаписями.

Улицы Банги.

© wikiway.com

Стоит отметить, что Джемаль, Расторгуев и Радченко прибыли в Африку на два дня раньше, чем планировалось. Так получилось из-за переноса рейса авиакомпанией. Поэтому Мартин встретить в аэропорту группу не смог. Он написал журналистам, что находится в городе Бамбари, расположенном примерно в 300 километрах от Банги, и передал им контакты водителя по имени Бьенвеню. С водителем у съемочной группы получилось увидеться только вечером.

На следующий день журналисты отправились на военную базу в Беренги, на которой должны находиться «российские военные специалисты», но на объект их не пустила охрана. А 30 июля Расторгуев, Джемаль, Радченко и Бьенвеню поехали в Бамбари, где расположены охраняемые «ЧВК Вагнера» золотые прииски. Однако из населенного пункта Сибю водитель почему-то повез журналистов не на восток, в Бамбари, а на север — к Декоа. При этом из Сибю съемочная группа выехала поздним вечером, когда на дорогах ЦАР небезопасно. Примерно в 20 километрах от Сибю автомобиль был остановлен. Расторгуева, Джемаля и Радченко расстреляли из автоматов, а Бьенвеню якобы удалось скрыться.

По версии правительства ЦАР нападение было совершено неизвестными людьми в тюрбанах, изъясняющимися на арабском языке. Российский МИД полагает, что на журналистов напала местная банда с целью ограбления.

Выводы центра «Досье»

Сотрудники центра «Досье» полагают, что Расторгуев, Джемаль и Радченко находились «под колпаком» людей Евгения Пригожина с того момента, как Андрей Коняхин обратился к Романовскому — сотруднику Федерального агентства новостей, которое входит в «медиахолднинг» бизнесмена.

«Досье» удалось выяснить, что водитель по имени Бьенвеню является агентом местной жандармерии. Он, согласно выводам «Досье», постоянно находился на связи с жандармом Эммануэль Котофио (список соединений телефонов Бьенвеню и Котофио опубликован на сайте «Новой газеты»).

Сам же Котофию во время поездок журналистов был в непосредственной близости от них, а 30 июля он якобы был на месте убийства в компании двух африканцев и трех европейцев. Кроме того, центр «Досье», ссылаясь на данные оператора сотовой связи, утверждает, что Котофио активно общался с находившимся в это время в ЦАР Александром Сотовым.

На выезде из Сибю в направлении Декоа установлен контрольно-пропускной пункт армии ЦАР. «Досье» заявляет, что два стрингира независимо друг от друга сумели взять интервью у одного из военнослужащих, который был на этом КПП вечером 30 июля. Солдат рассказал им, что за 20 минут до того, как из населенного пункта выехал автомобиль с журналистами, через КПП проехала машина, в которой находились двое африканских жандармов и трое европейцев. Все они были в гражданской одежде. Солдат отмечает, что одним из жандармов был Эммануэль Котофио. Боец хорошо знает этого человека в лицо, поскольку ранее Котофио занимался с военными боевой подготовкой. Еще военнослужащий якобы подчеркнул, что именно Эммануэль дал указание выпустить автомобиль со съемочной группой из Сибю. В противном случае журналисты просто не смогли бы выехать из населенного пункта, поскольку в темное время суток движение гражданского транспорта в ЦАР строго воспрещено.

Также «Досье» подозревает, что фиксера Мартина, который должен был помогать журналистам в ЦАР, на самом деле не существует в природе. К такому заключению сотрудники центра пришли, когда установили, что мобильный номер Мартина был зарегистрирован по подложному документу на имя гражданки ФРГ.

По данным биллинговой системы, имеющимся в распоряжении «Досье», телефонный аппарат все время фиксировался в Банги, даже в то время, когда Мартин утверждал, что он находится в Бамбари.

Кирилл Романовский, порекомендовавший Мартина главному редактору ЦУР, рассказал, что его знакомство с африканским фиксером является шапочным. В первый раз они встретились еще в 2006 или 2007 году в Берлине. Потом связь по словам Романовского, прервалась. Затем Кирилл виделся с Мартиным еще дважды в 2008 и 2013 годах, а после вообще потерял его телефон. В июне Романовский случайно встретил в Берлине некого африканца по имени Абу, который присутствовал во время их первой с Мартином встречи, и попросил его передать свой контактный номер фиксеру. Мартин якобы связался с Кириллом 10 июля.

Остается вопрос, зачем кому-то вообще понадобилось убивать Джемаля, Радченко и Расторгуева. Центр «Досье» отвечает на него предельно просто: якобы журналисты могли доказать связь золотодобывающих компаний ЦАР с «ЧВК Вагнера» и Евгением Пригожиным, а потому должны были умереть. Но почему данная информация является настолько ценной, что из-за неё погибли трое российских мужчин, «Досье», к сожалению, не уточняет.

Who is Mr. Martin

Федеральное агентство новостей утверждает, что после публикации расследования «Досье» в «Новой газете» с редакцией ФАН связался человек из близкого окружения Михаила Ходорковского и на условиях анонимности, не объясняя при этом мотивов, передал журналистам переписку бывшего главы ЮКОСа с представителями ЦУР, которая проливает свет на происшествие в ЦАР.

Из этой переписки следует, представители ЦУР прекрасно знали, что Мартин — отнюдь не вымышленный персонаж. Российско-французская журналистка Елена Серветтаз, сотрудничавшая со структурой Ходорковского по проекту в ЦАР, спрашивала о Мартине своих европейских коллег, и он был им известен.

Переписка Ходорковского с Еленой Серветтаз в первый день после трагедии.

© ФАН

Когда Михаил Ходорковский объявил о начале независимого расследования убийства журналистов, то Серветтаз через своих коллег с AFP и France24 очень быстро нашла для него в ЦАР журналистов. В частности, она предложила фрилансера, которого охарактеризовала как дотошного профессионала, скрупулезно проверяющего каждый факт.

Серветтаз ищет для Ходорковского журналистов.

© ФАН

Следовательно, и во время командировки Расторгуева, Джемаля и Радченко проблем с фиксером у сотрудников ЦУР не должно было бы быть. Однако они зачем-то обратились за помощью к Кириллу Романовскому, по сути, к человеку, который, как утверждает «Досье», работает на главного фигуранта расследования убитых журналистов Евгения Пригожина.

Более того, Федеральное агентство уже писало, что у главного редактора ЦУР Коняхина есть знакомый общественный деятель Хантер Хини, он неоднократно бывал в Африке и знает множество людей оттуда.

«Мы можем предполагать, а имеющиеся у нас доказательства косвенно данный факт подтверждают, что Романовский на самом деле нужен был ЦУР исключительно для организации провокации. Впрочем, выводы делать не будем. Все видно по переписке», — утверждают представители ФАН.

Вызывает сомнения и копия документа гражданки Германии, на имя которой, по утверждению центра «Досье», зарегистрирован номер мобильного телефона Мартина. Журналист «Комсомольской правды» Александр Коц с помощью Google установил, что это вовсе не копия, а просто образец документа.

Ходорковский держит руку на пульсе

В Федеральном агентстве новостей не исключают, что к гибели съемочной группы мог быть как-то причастен Михаил Ходорковский. Это, по мнению журналистов, косвенно подтверждает то обстоятельство, что Ходорковский внимательно следит за тем, кто из журналистов и как расследует гибель съемочной группы. Бизнесмен якобы опасается, что в ходе расследований могут всплыть какие-то неблагоприятные для него факты.

К примеру, когда издатель «Медиазоны» Петр Верзилов заявил о возможной поездке в ЦАР, бывший владелец ЮКОСа потребовал от главы ЦУР его остановить.

Также известно, что Ходорковский, распространяя свою версию произошедшего в ЦАР, пользовался информационной поддержкой главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Однако он все равно рекомендовал руководителю ЦУР Андрею Коняхину относиться к Венедиктову с опаской. Бизнесмен, несмотря на лояльность главреда «Эха», боялся, что благодаря Венедиктову может случиться утечка некой секретной информации.

P. S. Впрочем, кто бы что ни говорил, правоохранительным органам, должно быть, стоит проверить как информацию, изложенную центром «Досье», так и доводы Федерального агентства новостей о возможной причастности к этому делу Михаила Ходорковского. Редакция ФАН уже обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой провести всестороннее объективное расследование ситуации вокруг убийства российских журналистов в ЦАР. Теперь, надо полагать, очередь за «Новой газетой».

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