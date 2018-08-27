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Видео посадки лунохода на обратную сторону Луны выложили в Сеть

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  • 12 января 2019, 11:33
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Китайское национальное космическое управление (CNSA) выложило в Сеть видео посадки космического аппарата «Чанъэ-4» c луноходом «Юйту-2» на борту.

Станция с оборудованием успешно приземлилась на обратную сторону Луну. Она стала первой, кому удалось побывать на «темной» стороне нашего спутника.

Изначально предполагалось, что станция сядет в огромный кратер Карман, но в итоге «Чанъэ-4» высадился в бассейне ударного кратера Эйткена в районе Южного полюса Луны.

Напомним, что посадка состоялась 3 января в 02:26 UTC. Посадка прошла успешно и оборудование не пострадало, сообщили руководители миссии.

На видео внизу показано, как происходила посадка. Все снято с борта спускающегося ландера, откуда можно наблюдать, как на завершающем участке его пути он неоднократно зависает над поверхностью, пока бортовая автоматика выбирает наиболее безопасное место приземления.

Китайская станция «Чанъэ-4» поможет ученым не только взглянуть на обратную сторону Луны, но и выяснить, можно ли вырастить на нашем спутнике целую экосистему в условиях гравитации.

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