Котиков нарисовали в образах брутальных супергероев

Индонезийский художник и дизайнер Фаярека Сетьяван (Fajareka Setiawan) создал серию работ под названием «Catvengers», в рамках которой превратил котов в персонажей популярных комиксов Marvel и DC. Для каждого котика иллюстратор придумал костюм и отличительные особенности. Получилось брутально и весьма впечатляюще. Своё творчество автор посвятил гикам, которым эти образы должны прийтись по вкусу.

Кэтпул

Кот-Веном

Кот-Муравей

Аквакэт

Кот-Бэтмен

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