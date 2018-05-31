Котиков нарисовали в образах брутальных супергероев
- 11 января 2019, 20:05
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Индонезийский художник и дизайнер Фаярека Сетьяван (Fajareka Setiawan) создал серию работ под названием «Catvengers», в рамках которой превратил котов в персонажей популярных комиксов Marvel и DC. Для каждого котика иллюстратор придумал костюм и отличительные особенности. Получилось брутально и весьма впечатляюще. Своё творчество автор посвятил гикам, которым эти образы должны прийтись по вкусу.
Кэтпул
Кот-Веном
Кот-Муравей
Аквакэт
Кот-Бэтмен
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