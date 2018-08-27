Диснеевских принцесс отправили по магазинам
- 11 января 2019, 16:43
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Принцессы Диснея всегда были законодательницами мод для девочек всего мира. От милых пижам до потрясающих платьев: миллионы девушек мечтают быть похожими на сказочных красавиц. И поскольку хрустальные туфельки в наше время уже стали всего лишь старомодным напоминанием о прошлом, то российская художница Анастасия Косьянова решила отправить принцесс по магазинам за более современными нарядами.
Иллюстратор из Ессентуков говорит, что рисовать полюбила ещё в детстве, а в 17 лет пошла учиться на дизайнера-модельера, чтобы узнать всё о моде, стиле и тенденциях. В своём новом проекте девушка изобразила героинь сказок на шопинге, и её коллекция выглядит очень гламурной и дорогой. За творчеством Анастасии следит почти 80 тысяч подписчиков в Instagram.
Мерида
Золушка
Эсмеральда
Рапунцель
Жасмин
Аврора
Анна
Ариэль
Белль
Мулан
Белоснежка
Ванилопа фон Кекс
Эльза
Мегара
Кида
Покахонтас
Тиана
Динь-Динь
Моана
Ранее «Ридус» рассказывал, как диснеевских принцесс внезапно превратили в принцев. И многим из них такие метаморфозы к лицу.
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