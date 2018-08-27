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Диснеевских принцесс отправили по магазинам

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  • 11 января 2019, 16:43
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Принцессы Диснея всегда были законодательницами мод для девочек всего мира. От милых пижам до потрясающих платьев: миллионы девушек мечтают быть похожими на сказочных красавиц. И поскольку хрустальные туфельки в наше время уже стали всего лишь старомодным напоминанием о прошлом, то российская художница Анастасия Косьянова решила отправить принцесс по магазинам за более современными нарядами.

Иллюстратор из Ессентуков говорит, что рисовать полюбила ещё в детстве, а в 17 лет пошла учиться на дизайнера-модельера, чтобы узнать всё о моде, стиле и тенденциях. В своём новом проекте девушка изобразила героинь сказок на шопинге, и её коллекция выглядит очень гламурной и дорогой. За творчеством Анастасии следит почти 80 тысяч подписчиков в Instagram.

Мерида

Золушка

Эсмеральда

Рапунцель

Жасмин

Аврора

Анна

Ариэль

Белль

Мулан

Белоснежка

Ванилопа фон Кекс

Эльза

Мегара

Кида

Покахонтас

Тиана

Динь-Динь

Моана

Ранее «Ридус» рассказывал, как диснеевских принцесс внезапно превратили в принцев. И многим из них такие метаморфозы к лицу.

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