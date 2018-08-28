В Москве похитили главного фигуранта дела об убийстве Дениса Вороненкова
- 11 января 2019, 15:25
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В российской столице похитили украинского вора в законе Юрия Василенко, являющегося главным фигурантом дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В четверг, 10 января, стало известно о похищении мужчины около ресторана «Базилик» в центре Москвы.
Сначала неизвестные его обстреляли, а затем насильно поместили в багажник машины и скрылись с места происшествия, отмечает РЕН ТВ.
По данным собеседника «Росбалта», упомянутый ресторан служил похищенному криминальному авторитету в качестве офиса.
Источник также рассказал агентству, что в ночь на пятницу, 11 января, в квартире, которую арендовал Василенко, был проведен обыск.
В помещении правоохранители обнаружили несколько десятков единиц оружия и взрывчатых веществ, включая снайперские винтовки.
Как писал «Ридус», в октябре прошлого года СК РФ признал вдову Вороненкова, оперную певицу Марию Максакову, потерпевшей стороной в деле о его убийстве.
Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. Расследованием убийства занялись украинские правоохранительные органы. Спустя несколько дней СК РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина также возбудил уголовное дело.
Основанием послужила 12-я статья УК РФ, позволяющая привлекать к ответственности за преступления, совершенные за рубежом, если они направлены против интересов России или жителей страны.
Между тем в Киеве еще год назад заявили, что убийство Вороненкова раскрыто. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-депутата Госдумы убил «Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Юрием Василенко, Александром Лосем, Ярославом Левенцом и Тарасенко».
Лось и Тарасенко были задержаны, Василенко и Левенец — объявлены в розыск. Киллер Паршов был смертельно ранен охранником Вороненкова и скончался в больнице.
Заказчиком убийства в Киеве назвали бывшего гражданского мужа Максаковой, «авторитетного» бизнесмена Владимира Тюрина.
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