В Москве похитили главного фигуранта дела об убийстве Дениса Вороненкова

В российской столице похитили украинского вора в законе Юрия Василенко, являющегося главным фигурантом дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В четверг, 10 января, стало известно о похищении мужчины около ресторана «Базилик» в центре Москвы.

Сначала неизвестные его обстреляли, а затем насильно поместили в багажник машины и скрылись с места происшествия, отмечает РЕН ТВ.

По данным собеседника «Росбалта», упомянутый ресторан служил похищенному криминальному авторитету в качестве офиса.

Источник также рассказал агентству, что в ночь на пятницу, 11 января, в квартире, которую арендовал Василенко, был проведен обыск.



В помещении правоохранители обнаружили несколько десятков единиц оружия и взрывчатых веществ, включая снайперские винтовки.

Как писал «Ридус», в октябре прошлого года СК РФ признал вдову Вороненкова, оперную певицу Марию Максакову, потерпевшей стороной в деле о его убийстве.

Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. Расследованием убийства занялись украинские правоохранительные органы. Спустя несколько дней СК РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина также возбудил уголовное дело.

Основанием послужила 12-я статья УК РФ, позволяющая привлекать к ответственности за преступления, совершенные за рубежом, если они направлены против интересов России или жителей страны.

Между тем в Киеве еще год назад заявили, что убийство Вороненкова раскрыто. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-депутата Госдумы убил «Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Юрием Василенко, Александром Лосем, Ярославом Левенцом и Тарасенко».

Лось и Тарасенко были задержаны, Василенко и Левенец — объявлены в розыск. Киллер Паршов был смертельно ранен охранником Вороненкова и скончался в больнице.

Заказчиком убийства в Киеве назвали бывшего гражданского мужа Максаковой, «авторитетного» бизнесмена Владимира Тюрина.