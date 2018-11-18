Мужчина увидел цифры во сне и дважды сорвал джекпот в лотерею

Американец Ричард Джойнер (Richard Joyner) недавно дважды выиграл в лотерею и уверяет, что победу ему принёс вещий сон. Мужчине приснились цифры 4, 8, 5, 6, и он вспомнил, что эта комбинация частенько попадалась ему в документах во время службы в армии.

Житель штата Мэриленд говорит, что провёл некоторое исследование и обнаружил: эти цифры часто приносят победу и в лотереях. Поэтому он решил испытать свою удачу, поставив эту комбинацию в игре на виртуальных скачках. И не прогадал.

Счастливые цифры принесли Ричарду сначала один джекпот в 12 252 доллара, что составляет 820 тысяч рублей. А через несколько месяцев американец сорвал второй куш в размере 39 697 долларов — это примерно 2,65 миллиона рублей.

«Мне всю жизнь снятся цифры: какие-то даты, события, спортивные результаты. Я просто стараюсь использовать их в своих интересах», — рассказал победитель порталу UPI.

Ранее «Ридус» рассказывал о мужчине, который выиграл в лотерею миллион долларов благодаря печенью с предсказанием и любви к китайской кухне.

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А одна девушка сорвала джекпот благодаря предчувствию матери и теперь уверена, что слушаться родителей просто необходимо.



Ещё одна любопытная история произошла с супругами, которые убрались дома и внезапно разбогатели, найдя старый лотерейный билет.

А другие супруги, сорвав лотерейный куш размером 800 тысяч долларов, выкинули счастливый билет и в его поисках перерыли даже мусорные баки.