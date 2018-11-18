Глава Минфина США пообещал России новые жесткие санкции

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в его ведомстве ожидают продолжения санкционной политики против России. Заявление прозвучало по итогам закрытого брифинга с членами Палаты представителей.

«Нынешняя администрация более жесткой по отношению к России и приняла больше российских санкций, чем было раньше, мы будем продолжать это делать», — цитирует Мнучина RT.



В то же время, Мнучин сообщил конгрессменам об отмене санкций в отношении компаний Олега Дерипаски En+, «Русал» и «Евросибэнерго», чем огорчил американских «ястребов».

Напомним, в американском парламенте лежит готовый законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана за помощь правительству Башара Асада, однако конфликт Конгресса с президентом Дональдом Трампом мешает его утверждению.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему Минфин США в 2018 году не привел в действие потенциально болезненные для российской экономики санкции против госдолга.