Глава Минфина США пообещал России новые жесткие санкции
- 11 января 2019, 07:02
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в его ведомстве ожидают продолжения санкционной политики против России. Заявление прозвучало по итогам закрытого брифинга с членами Палаты представителей.
«Нынешняя администрация более жесткой по отношению к России и приняла больше российских санкций, чем было раньше, мы будем продолжать это делать», — цитирует Мнучина RT.
В то же время, Мнучин сообщил конгрессменам об отмене санкций в отношении компаний Олега Дерипаски En+, «Русал» и «Евросибэнерго», чем огорчил американских «ястребов».
Напомним, в американском парламенте лежит готовый законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана за помощь правительству Башара Асада, однако конфликт Конгресса с президентом Дональдом Трампом мешает его утверждению.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему Минфин США в 2018 году не привел в действие потенциально болезненные для российской экономики санкции против госдолга.
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