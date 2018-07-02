Индекс Биг-Мака показал рубль самой недооцененной валютой мира

Стоимость российского рубля на 70% ниже справедливого курса, исходя из индекса Биг-Мака, пишет зарубежная пресса.

Индекс Биг-Мака представляет собой неофициальный, но распространенный способ определить паритет покупательной способности валют разных стран мира. В качестве референсного набора продуктов выступает стандартный бургер, выпускаемый компанией McDonald’s практически по всему миру по единому рецепту.



Как сообщает журнал The Economist, в России Биг Мак стоит 110 рублей или 1,65 доллара, тогда как в США его продают за 5,58 доллара. Следовательно, рубль недооценен на 70% по отношению к доллару и на сегодняшний день это рекордный показатель среди всех валют.



В то же время, например, в Швейцарии клиенты McDonald’s вынуждены раскошелиться с той же целью на 6.50 швейцарского франка или 6,62 доллара, что означает, что швейцарский франк переоценен на 19%.

Напомним, в конце ноября 2018 года аналитики Bloomberg назвали рубль самой рискованной валютой в мире. Это произошло после стабилизации курса турецкой лиры, которая продемонстрировала рекордное для Европы и сопредельных стран ослабление в 2018 году.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, зачем председатель Центробанка Эльвира Набиуллина старается приучить граждан РФ хранить сбережения в национальной валюте.