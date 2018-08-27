Госдеп подтвердил готовность США бомбить Сирию дальше

Госсекретарь Майк Помпео объявил, что Силы международной коалиции во главе с США продолжат наносить авиаудары по территории Сирии даже после вывода войск в связи с «победой над ИГИЛ»* (запрещенная в России террористическая организация).

«Когда Америка отступает, следует хаос. Позвольте прояснить: США не уйдут до тех пор, пока не будет положен конец терроризму. Мы будем без устали трудиться бок о бок с вами до тех пор, пока не будет положен конец ИГИЛ, „Аль-Каиде“* и другим джихадистам, угрожающим нам и вам», — цитирует ТАСС выступление Помпео с трибуны Американского университета в Каире.



Скептикам госсекретарь напомнил о массированных ракетно-бомбовых ударах по Сирии, которые последовали вслед за обвинениями президента Башара Асада в применении химического оружия против своих политических противников.

Как сообщает ФАН, в Пентагоне провели закрытый брифинг для сенаторов — членов комитета Сената по делам Вооруженных сил. Руководство Минобороны США заверило конгрессменов, что вывод войск не скажется на планах дальнейшей поддержки союзных формирований, в том числе курдских вооруженных отрядов.

Напомним, в результате авиаударов США и их союзников по территории Сирии гибнут не только террористы, но и мирные люди, в том числе женщины и дети. В начале 2019 года в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции погибли женщина и ребенок с российским гражданством.

Как сообщал «Ридус», о том что США приступили к полному выводу войск из Сирии стало известно 19 декабря 2018 года. Из-за несогласия с этим решением президента Дональда Трампа в отставку подал глава Пентагона Джеймс Мэттис. Помимо Мэттиса, выводом американских войск из Сирии оказались недовольны чуть ли не все поголовно союзники Вашингтона.

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* запрещенные в России террористические организации.