«Девяток» яиц взбудоражил Рунет

Российские СМИ сообщили о появлении на прилавках магазинов куриных яйц в новых упаковках по 9 штук вместо привычного десятка.

В Рунете на новость отреагировали бурно и, по большей части, с негодованием. Многие заподозрили производителей и продавцов в попытке замаскировать рост цен и тем самым обмануть потребителей. Некоторые пользователи Сети объяснили происходящее повышением НДС и других налогов, связав это с увеличением заложенных в цену продукта издержек.

Блогеры сошлись во мнении, что куриные яйца следует продавать на вес или, по крайней мере, указывать цену за одно яйцо, независимо от объема упаковки.

Как сообщал «Ридус», куриные яйца в России за последний год действительно дорожали опережающими официальные показатели по инфляции темпами. По данным Росстата, рост цен на яйца в 2018 году составил 25,9%. При этом никакого дефицита этого вида продуктов в стране не наблюдается.

Ранее «Ридус» предупреждал о подорожании автомобилей, бензина, сахара, хлеба и других необходимых продуктов, а также такой нужной вещи как смартфоны. Также ощутимо выросли цены на одежду и обувь осенне-зимнего ассортимента и на большинство наблюдаемых видов медикаментов и медицинских товаров.

