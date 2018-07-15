В трейлере сериала «Матрешка» пользователи Сети разглядели Аллу Пугачеву
- 10 января 2019, 22:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Трейлер нового сериала Netflix «Матрешка» (Russian Doll) вызвал двоякие чувства у пользователей Сети.
С одной стороны, они возмутились тем, что сюжет очень похож на «День сурка», а с другой, были поражены удивительным сходством главной героини с российской певицей Аллой Пугачевой.
«Матрешка» рассказывает о женщине, которая неизменно погибает в результате разных несчастных случаев, после чего вновь проживает один и тот же день.
Главную роль исполнила Наташа Лионн, которой случайно или с умыслом досталась рыжая копна волос а-ля Пугачева. Да и хрипловатый голос героини очень напоминает голос примадонны.
Примечательно также, что премьера сериала состоится 1 февраля, а действие «Дня сурка» разворачивается 2 февраля.
«Алла Пугачева застряла в «Дне сурка», — тонко подметил один из пользователей. «Сериал про Пугачеву, которая пытается сбежать с Голубого огонька», — вторил ему другой.
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