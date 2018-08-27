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СМИ: названа причина развода самого богатого человека в мире

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© Anita Bugge/Geisler-Fotopress/DPA/TASS

Супружеская неверность основателя Amazon Джеффа Безоса стала причиной его развода с женой, сообщает Page Six.

Уже с октября 2018 года самого богатого человека в мире стали часто видеть в компании с бывшей телеведущей Лорен Санчез.

Как сообщает издание, миллиардер познакомился с ней после того, как она рассталась со своим бывшим мужем Патриком Уайтселлом.

Недавно Безоса и Санчез видели вместе на церемонии вручения «Золотого глобуса» и на проходившей в тот же день в Лос-Анджелесе вечеринке Amazon.

Отмечается, что жена Безоса Маккензи Таттл была в курсе его отношений с Санчез. Возможно, именно поэтому супруги приняли решение развестись после 25 лет брака. У пары трое сыновей и приемная дочь.

В июле 2018 года глава Amazon был объявлен самым богатым человеком за всю историю. Его состояние превысило 150 млрд долларов, что примерно на 55 млрд долларов больше, чем у одного из основателей Microsoft Билла Гейтса.

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