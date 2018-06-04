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Тест: Сможете ли вы правильно оказать первую помощь?

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  • 10 января 2019, 19:09
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Навыки оказания первой помощи жизненно необходимы каждому человеку. Ведь они могут пригодиться вам в любой момент. Чрезвычайные ситуации случаются неожиданно и надо уметь с ними справляться. Знаете ли вы что делать, если у человека рядом с вами случатся судороги или наступит остановка дыхания? Сумеете ли вы сделать искусственное дыхание и остановить кровотечение?

Пройдите наш тест, чтобы узнать, готовы ли вы правильно оказать первую помощь. Удачи!

Поделитесь своим результатом в комментариях, а тест обязательно отправьте всем своим друзьям и знакомым!

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