Найден «двойник» вируса Эбола опасный для человека

Международная группа ученых из Национального университета Сингапура опубликовала исследование, в котором говорится, что летучие собаки или ночные крыланы оказались разносчиками потенциально смертельной лихорадки Менгла.

Филовирус Менгла является «близким родственником» вирусов Эбола и Марбурга.

Ученые пояснили, что рукокрылые составляют один из самых мощных природных резервуаров опасных инфекций и паразитов. Научно доказано, что летучие мыши являются переносчиками большого количества вирусов, в том числе и смертельно опасных для человекка.

Ранее летучих мышей «поймали» за распространение вирусов, вызывающих гемморагические лихорадки Марбург и Эбола.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Microbiology, сингапурские и китайские ученые рассказали об обнаружении еще одной потенциальной угрозы со стороны рукокрылых.

Специалисты изучили летучих собак, живущих в южно-китайской провинции Юньнань, и выявили у них ранее неизвестный филовирус. Он получил свое название в честь округа Менгла, где впервые был найден.

Во время исследования специалисты провели секвенирование генома вирусных частиц, отнеся их к отдельному роду Dianlovirus: лишь от 32 до 54 процентов их РНК схожи с другими известными филовирусами.

Это значит, что новый вирус очень близко располагается к Эболе и лихорадке Марбурга.

Эксперименты на лабораторных животных показали, что вирус способен и к переходу межвидового барьера, что делает его последней в списке потенциальных угроз человечеству — последней по порядку, но вряд ли по значению.