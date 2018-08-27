найти ×
   
  • USD -0.22
    66.86
  • EUR +0.30
    77.21
СохранитьСохранено0
×

201686

Зеркало в джунглях напугало и позабавило диких зверей

Small dd3dc5f883
  • 10 января 2019, 14:59
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Британский фотограф дикой природы Марк Фернли (Mark Fernley) в рамках своего исследования больших кошек установил в тропических лесах Амазонии зеркало и снял реакцию зверей с помощью фотоловушек. Видео эксперимента получилось очень забавным. 

Животные по-разному реагировали на собственное отражение: пума оскалилась, приняв себя в зеркале за врага, птица воинственно била саму себя крыльями, грызун подпрыгнул от неожиданности выше своего роста, тигр с любопытством обнюхивал и пытался играть со своим изображением.

«Животные, которые бродят по лесу и вдруг натыкаются на зеркало, не понимают, что видят самих себя. В отражении они замечают представителя своего же вида и воспринимают его, как конкурента», — рассказал автор исследования «Mirror Image Stimulation Study» («Исследование стимуляции зеркальным изображением»).

Британец начал свой зеркальный эксперимент ещё в 2017 году и отмечает, что больше всего ему интересна реакция диких кошек: «Снимая на видео поведение разных видов животных, мы скоро поймём, насколько умны звери», — рассказал фотограф изданию DailyMail.

Ранее «Ридус» рассказывал, как с помощью фотоловушки был снят медведь, который по непонятным причинам облюбовал одно дерево и каждый день приходил потереться об него, совершая при этом весьма сексуальные танцевальные движения.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
25410650читать позжечитаю позже
Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
8029040читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды

Правда посмертно.

15122594читать позжечитаю позже

Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?27 августа 2018

Узнайте, какое впечатление вы производите.

5041344читать позжечитаю позже