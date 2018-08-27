Зеркало в джунглях напугало и позабавило диких зверей

Британский фотограф дикой природы Марк Фернли (Mark Fernley) в рамках своего исследования больших кошек установил в тропических лесах Амазонии зеркало и снял реакцию зверей с помощью фотоловушек. Видео эксперимента получилось очень забавным.

Животные по-разному реагировали на собственное отражение: пума оскалилась, приняв себя в зеркале за врага, птица воинственно била саму себя крыльями, грызун подпрыгнул от неожиданности выше своего роста, тигр с любопытством обнюхивал и пытался играть со своим изображением.

«Животные, которые бродят по лесу и вдруг натыкаются на зеркало, не понимают, что видят самих себя. В отражении они замечают представителя своего же вида и воспринимают его, как конкурента», — рассказал автор исследования «Mirror Image Stimulation Study» («Исследование стимуляции зеркальным изображением»).



Британец начал свой зеркальный эксперимент ещё в 2017 году и отмечает, что больше всего ему интересна реакция диких кошек: «Снимая на видео поведение разных видов животных, мы скоро поймём, насколько умны звери», — рассказал фотограф изданию DailyMail.

Ранее «Ридус» рассказывал, как с помощью фотоловушки был снят медведь, который по непонятным причинам облюбовал одно дерево и каждый день приходил потереться об него, совершая при этом весьма сексуальные танцевальные движения.