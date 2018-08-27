Найдено загадочное существо, похожее на живую сосиску

Ролик со странным созданием опубликовал австралиец Гай Шломи (Guy Shlomi). На видео можно увидеть продолговатое нечто с длинным хвостом, которое ползает и больше всего напоминает сосиску. Загадочное существо парень нашёл на озере Болак в западной части Австралии, а с вопросом «Что это такое?» решил обратиться к соцсетям:

«Ещё один инопланетянин в Австралии», — подписал он своё видео:

Коротенький ролик взбудоражил и даже напугал интернет-пользователей. Один из них заявил, что это представитель инопланетян: «Люди в чёрном существуют!». А другой признался, что боится смотреть это видео, думая, что в конце неизвестное животное прыгнет: «Оно такое жуткое, что я даже не досмотрел запись до конца, опасаясь, что это один из тех роликов, которыми пугают доверчивых людей».

Опознала жутковатое существо энтомолог из Сиднейского университета, доктор Таня Латти (Tanya Latty). По её словам, ползающая сосиска — это эпиталис или крыска: «Это достаточно полезные и безвредные насекомые — личинки ильницы цепкой, которые являются опылителями».

Ранее «Ридус» писал, как в Японии нашли загадочных животных-оборотней. Нашедший их парень решил, что это котята, ветеринар заявил, что это щенки. Но они оба ошиблись.

Также в Сети гадали над неведомым зверем, похожим на смесь леопарда, барсука, гиены и енота, который очень странным образом пил молоко. Как будто пытался укусить его.