Рогозин рассказал, когда назовут причину появления дыры в «Союзе»

В ближайшие недели будут готовы результаты расследования причин, из-за которых в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» появилось отверстие, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, сначала с результатами расследования ознакомятся члены комиссии «Роскосмоса», а потом эту информацию передадут руководству страны.

«Наше дело обеспечить полную техническую поддержку следствию, а выводы будут делать они», — сказал глава Роскосмоса в беседе с РБК.

Рогозин отметил, что у следователей есть все необходимые улики, в настоящее время эксперты изучают материалы, которые были взяты с поверхности бытового отсека, отмечает URA.RU.

Как писал «Ридус», отверстие в обшивке «Союза» экипаж обнаружил в конце августа после того, как на МКС произошла утечка воздуха. Космонавты залили дыру герметиком.

В декабре российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос и взяли необходимые пробы обшивки в месте повреждения космического корабля.



«Союз МС-09» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) благополучно совершил посадку в Казахстане 20 декабря.

