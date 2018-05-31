Умер онкобольной мальчик из Черемхова, о котором рассказали Путину

В Иркутской области в ночь на четверг, 10 января, умер трехлетний онкообольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово, о помощи которому в декабре просили президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

«Мальчик умер сегодня ночью», — сообщили в медицинском ведомстве.

Соболезнования матери мальчика Наталье Мамрега и всей семье выразил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, отмечает агентство.

Ранее на большой пресс-конференции президента России один из журналистов попросил помочь в транспортировке Владислава, у которого была диагностирована нейробластома забрюшинного пространства четвертой степени. Ребенка согласилась принять одна из клиник Турции.



После пресс-конференции президента в минздраве региона сообщили, что Владислав Шестаков признан инкурабельным и нетранспортабельным. Малыш был подключен к искусственной вентиляции легких и находился на сильных обезболивающих препаратах. Кроме того, ему регулярно переливали кровь.



До этого клиники Испании и Германии отказались принимать мальчика, признав его нетранспортабельным. Российские врачи также предупреждали, что он не перенесет перелет.



Как писал «Ридус», в среду, 9 января, родные Владислава уже перестали рассматривать варианты его транспортировки в зарубежные клиники из-за тяжелого состояния ребенка.

В мае нынешнего года скончалась раковая больная Дарья Старикова, ставшая известной после прямой линии с президентом Владимиром Путиным, скончалась в одной из столичных клиник, сообщает портал Mash. Жительница Апатитов в прошлом году пожаловалась главе государства на недоступность медицины и отсутствие узких специалистов. По ее словам, местные врачи вовремя не разглядели у нее болезнь. Они лечили ее от остеохондроза и диагностировали рак уже на четвертой стадии.