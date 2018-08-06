Врио главы Пентагона обматерил создателей истребителя F-35

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан резко и с нецензурной бранью раскритиковал создателей новейшего многоцелевого истребителя F-35 Lightning II из компании Lockheed Martin.

«Шанахан, который неоднократно „поливал грязью“ программу F-35 еще будучи замминистра обороны и критиковал гендиректора Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон, назвал F-35 нецензурным аналогом слова „облажался“, имея в виду несостоятельность проекта по созданию истребителя пятого поколения», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на зарубежную прессу.



Гнев врио министра обороны США вызвали огромные затраты на создание F-35 и высокая конечная стоимость таких машин: американские власти потратили на программу астрономическую сумму порядка 1,5 триллиона долларов, а один истребитель стоит около ста миллионов долларов и требует постоянного дорогостоящего обслуживания.

Ранее Патрик Шанахан работал в компании Boeing и высказывался в том смысле, что его коллеги справились бы с задачей по созданию истребителя пятого поколения гораздо лучше, чем конкуренты из Lockheed Martin.

Напомним, F-35 Lightning II — это целое семейство многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное консорциумом компаний, куда помимо Lockheed Martin вошли Northrop Grumman Corporation, Pratt & Whitney, Rolls-Royce plc, Allison и British Aerospace. Первый полет F-35 совершил в 2000 году, в 2012 году был принят на вооружение армией США.

До последнего времени истребители F-35, обладающие малой заметностью, высокой маневренностью, мощным вооружением и опцией вертикальной посадки, считались гордостью американской «оборонки».

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Конгресс США заблокировал поставку истребителей F-35 Lightning II Турции невзирая на то, что Анкара вложила 175 миллионов в разработку F-35 и являлась одной из основных стран — партнеров программы.