СМИ: купюры в 500 евро перестанут выпускать

В 2019 году в 19 европейских странах будет прекращен выпуск банкнот в 500 евро, сообщает бельгийская газета Le Soir.

Причем 17 государств сделают это уже к 27 января, а еще две страны — Германия и Австрия — к 26 апреля.

Таким образом, наконец-то вступит в силу принятое еще в 2016 году решение Европейского центробанка (ЕЦБ) о постепенном упразднении этих купюр, пишет издание.

Как известно, их было решено вывести из обращения из-за того, что они упрощают противозаконную деятельность. По оценкам ЕЦБ, банкноты этого номинала широко используются для нелегальных финансовых операций наличными, которые невозможно отследить.

Среди видов криминальной деятельности, где эти купюры особо активно используются, специалисты выделяют наркоторговлю, контрабанду оружия и терроризм.

При этом отмечается, что ценность этих банкнот для легального бизнеса уже давно сильно ограничена в связи с повсеместным распространением электронных платежных средств.

Кроме того, опасаясь подделок, уже давно отказываются принимать купюры в 500 и 200 евро многие европейские магазины, рестораны, гостиницы и автосервисы.

Банки, продолжающие принимать купюры в 500 евро, постепенно изымают их из оборота.

В настоящее время в обращении находится 521 млн таких купюр на общую сумму в 260,5 млрд, приводит газета данные ЕЦБ.

Их количество составляет лишь 2,4% всех евробанкнот, находящихся в обращении, однако при этом на них приходится 20% суммарной стоимости всех наличных евро в мире.

Впервые евро ввели в наличное обращение 1 января 2002 года.