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Мэр Саратова порекомендовал подчиненным ездить на работу на автобусе

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© ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

На совещании, посвященном неудовлетворительной уборке снега на территории Саратова, мэр города Михаил Исаев объявил выговор главе администрации Заводского района Сергею Червякову и ответственному сотруднику райадминистрации.

В связи с создавшейся в Саратове обстановке градоначальник настоятельно рекомендовал своим заместителям, главам районных администраций, а также руководителям профильных структурных подразделений добираться на работу и возвращаться вечером домой на общественном транспорте.

По мнению Исаева, только так чиновники смогут получить представление о том, как саратовцы едут на работу в «часы пик».

«Вы все должны четко понимать, какая ситуация складывается в городе с уборкой снега, особенно по вашему направлению, — приводятся слова мэра на сайте городской администрации. — Лучший способ — самим на работу и с работы ехать на общественном транспорте».

Ранее «Ридус» писал о том, что дочь депутата и бывшего мэра Саратова Анастасия Грищенко подверглась критике сограждан после того, как пожаловалась на плохие дороги, хвастаясь новым автомобилем Porsche 911 Turbo S.

Отец Анастасии Олег Грищенко пробыл на посту главы Саратова с 2006 по 2016 год. Согласно его декларации о доходах, в 2015 году он заработал более 20 млн рублей.

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