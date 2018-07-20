Телескоп TESS открыл свою третью планету

Космический телескоп TESS, приступивший к работе в апреле 2019 года, открыл свою третью экзопланету. Ей оказался суб-Нептун HD21749b, который вращается вокруг оранжевого карлика на расстоянии 53 световых лет от Солнца.

По мнению специалистов, три планеты за десять месяцев — это неплохой результат для телескопа.

Новые данные телескопа показали, что у найденной звезды может быть еще одна планета, однако пока это не подтверждено.

Напомним, что TESS — это космический телескоп, предназначенный для открытия экзопланет транзитным методом. Телескоп разработан Массачусетским технологическим институтом в рамках Малой исследовательской программы.

Телескоп стал заменой аппарату «Кеплер», который за время своей работы обнаружил тысячи потенциально жизнепригодных планет.

TESS был запущен в космос в апреле 2018 года, а его главной задачей стал поиск ярких звезд, удаленных от Земли на расстояние от 30 до 300 световых лет. Кандидаты в экзопланеты станут целями других обсерваторий, которые смогут исследовать объекты более детально

TESS оснащен четырьмя телескопами с матрицами разрешением 16,8 мегапикселей, каждый из которых имеет поле зрения 24 на 24 градуса. Раз в месяц телескоп перемещается, меняя зону наблюдения. Это поможет создать карту, покрывающую 85 процентов всей небесной сферы.

Новый снимок был сделан в период с 25 июля по 14 октября 2018 года, но только недавно телескоп смог его обработать и отправить на Землю.

Экзопланета HD21749b находится в системе яркого оранжевого карлика, расположенного на расстоянии около 53 световых лет от Земли в созвездии Сетки. Объект имеет самый длинный орбитальный период из трех планет, открытых до сих пор телескопом, который составляет 36 дней.

По предварительной оценке, масса суб-Нептуна HD21749b составляет около 23,2 массы Земли, а радиуса — 2,84 радиуса Земли. Скорее всего, экзопланета имеет плотную атмосферу, а температура достигает 423 Кельвина.

Дальнейшие исследования должны подтвердить или опровергнуть полученную информацию, сообщают в NASA.