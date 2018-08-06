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Немецкое издание призвало Германию брать пример с России

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© Антон Новодережкин/ТАСС

Хотя Россию и принято считать на Западе отсталой страной, она могла бы служить примером для Германии, утверждает немецкое издание Handelsblatt.

Эта газета напоминает о том, что с 2006 года из-за технических проблем в Германии не могут открыть новый аэропорт Берлин-Бранденбург, и приводит в пример четыре московских аэропорта, в которых нет проблем ни с выдачей багажа, ни с проездом до города.

Handelsblatt также указывает на то, что немецкие железные дороги могли бы позавидовать пунктуальности российских поездов, которые в 9 из 10 случаев приходят вовремя даже в снегопад.

По мнению издания, московское метро развивается интенсивнее берлинского, поскольку за последнее десятилетие в российской столице открылось почти 50 новых станций, а в немецкой — лишь три.

В публикации газеты обращено внимание и на среднюю скорость интернета в России, которая в пять раз выше, чем в Германии. При этом во многих общественных местах есть бесплатный Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что в Германии сломался уже второй правительственный самолет.

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