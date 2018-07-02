Российская авиакомпания попала в топ-10 самых пунктуальных в Европе

Российская авиакомпания S7 Airlines заняла шестое место в рейтинге авиаперевозчиков, у которых в 2018 году было зафиксировано меньше всего задержек рейсов.

На счету S7 Airlines 82% рейсов без задержек.

Возглавила же топ-10, составленный британским аналитическим агентством OAG, латвийская авиакомпания airBaltic, выполнившая в 2018 году по расписанию около 89% всех своих рейсов.

На второй строчке расположилась нидерландская компания KLM (около 85%), а тройку лидеров замкнул крупнейший перевозчик Испании Iberia (83%).

В число самых пунктуальных также попали Alitalia (Италия), Transavia (Нидерланды), Aer Lingus (Ирландия), Aegean Airlines (Греция), Air Europa (Испания) и Finnair (Финляндия).

В апреле 2018 года был составлен рейтинг лучших авиакомпаний России, в котором S7 Airlines заняла третье место.

«Ридус» также писал о том, что 23 июня 2018 года авиакомпания S7 задержала несколько рейсов из московского аэропорта Домодедово по причине сбоя в системе регистрации пассажиров, предоставляемой компанией SITA.