Российская авиакомпания попала в топ-10 самых пунктуальных в Европе
- 09 января 2019, 16:08
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Российская авиакомпания S7 Airlines заняла шестое место в рейтинге авиаперевозчиков, у которых в 2018 году было зафиксировано меньше всего задержек рейсов.
На счету S7 Airlines 82% рейсов без задержек.
Возглавила же топ-10, составленный британским аналитическим агентством OAG, латвийская авиакомпания airBaltic, выполнившая в 2018 году по расписанию около 89% всех своих рейсов.
На второй строчке расположилась нидерландская компания KLM (около 85%), а тройку лидеров замкнул крупнейший перевозчик Испании Iberia (83%).
В число самых пунктуальных также попали Alitalia (Италия), Transavia (Нидерланды), Aer Lingus (Ирландия), Aegean Airlines (Греция), Air Europa (Испания) и Finnair (Финляндия).
В апреле 2018 года был составлен рейтинг лучших авиакомпаний России, в котором S7 Airlines заняла третье место.
«Ридус» также писал о том, что 23 июня 2018 года авиакомпания S7 задержала несколько рейсов из московского аэропорта Домодедово по причине сбоя в системе регистрации пассажиров, предоставляемой компанией SITA.
Войти через социальные сети: