Тест: Насколько вы психопат?

Врачи считают, что в каждом человеке есть некоторые психические отклонения, но пока они в пределах нормы, то это не опасно. Узнайте, насколько вы психопат, пройдя наш визуально-ассоциативный тест. И помните, данные теста не являются методом диагностики, а также аргументом в суде.

Напишите результат в комментариях, нам очень интересно! А сам тест обязательно отправьте своим самым неадекватным друзьям и знакомым.