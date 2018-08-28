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Тест: Насколько вы психопат?

Small dd3dc5f883
  • 09 января 2019, 15:41
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Врачи считают, что в каждом человеке есть некоторые психические отклонения, но пока они в пределах нормы, то это не опасно. Узнайте, насколько вы психопат, пройдя наш визуально-ассоциативный тест. И помните, данные теста не являются методом диагностики, а также аргументом в суде.

Напишите результат в комментариях, нам очень интересно! А сам тест обязательно отправьте своим самым неадекватным друзьям и знакомым.

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 17:28

    ой вэй, результат в процентах и это о психике! лоб намазать сгущёнкой изготовителю сего, пусть облизывает ..

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