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В Подмосковье школьница выстрелила себе в лицо во время селфи

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© visualhunt.com

В подмосковном городе Мытищи 13-летняя школьница, делая селфи с пистолетом, случайно выстрелила себе в лицо.

По данным следствия, инцидент произошел 5 января. Девочка без разрешения достала из кобуры травматический пистолет отца и, начав фотографироваться на телефон, неожиданно для себя нажала на курок.

В результате врачи диагностировали у девочки перелом нижней челюсти.

Как отмечается на сайте регионального управления СК РФ, во время проверки было установлено, что у отца школьницы есть разрешение на хранение и ношение оружия. Однако мужчину привлекли к административной ответственности в связи с ненадлежащим хранением пистолета.

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