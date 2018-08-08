В Подмосковье школьница выстрелила себе в лицо во время селфи

В подмосковном городе Мытищи 13-летняя школьница, делая селфи с пистолетом, случайно выстрелила себе в лицо.

По данным следствия, инцидент произошел 5 января. Девочка без разрешения достала из кобуры травматический пистолет отца и, начав фотографироваться на телефон, неожиданно для себя нажала на курок.

В результате врачи диагностировали у девочки перелом нижней челюсти.

Как отмечается на сайте регионального управления СК РФ, во время проверки было установлено, что у отца школьницы есть разрешение на хранение и ношение оружия. Однако мужчину привлекли к административной ответственности в связи с ненадлежащим хранением пистолета.