Победивший сугробы пёс корги развеселил соцсети
- 09 января 2019, 12:53
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В Сети стал вирусным ролик с участием собаки породы корги по кличке Скетч (Sketch). На видео маленький пёс пробирается к хозяину сквозь высокие снежные сугробы, из-под которых виднеются только собачьи уши.
Хозяева в это время подбадривают своего прыгающего питомца ликующими возгласами и кричат: «Давай-давай, маленький кролик!» А когда храбрый корги преодолевает 60-сантиметровый снег, хозяин уважительно похлопывает собаку по загривку.
Ранее «Ридус» публиковал забавное видео, в котором другой корги пытается вытащить свою толстую подружку на прогулку. Но та не поддаётся.
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