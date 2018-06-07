Победивший сугробы пёс корги развеселил соцсети

В Сети стал вирусным ролик с участием собаки породы корги по кличке Скетч (Sketch). На видео маленький пёс пробирается к хозяину сквозь высокие снежные сугробы, из-под которых виднеются только собачьи уши.

via Gfycat

Хозяева в это время подбадривают своего прыгающего питомца ликующими возгласами и кричат: «Давай-давай, маленький кролик!» А когда храбрый корги преодолевает 60-сантиметровый снег, хозяин уважительно похлопывает собаку по загривку.

Ранее «Ридус» публиковал забавное видео, в котором другой корги пытается вытащить свою толстую подружку на прогулку. Но та не поддаётся.