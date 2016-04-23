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В США беспилотная Tesla сбила российского робота

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© youtube.com

В США ехавшая в беспилотном режиме Tesla сбила российского робота Promobot.

В Сети появилось видео, где запечатлен инцидент, произошедший в Лас-Вегасе во время выставки CES 2019.

Робот отклонился от маршрута и выехал на парковку, сообщает РИА Новости со ссылкой на российских разработчиков проекта.

По словам собеседников агентства, часть туловища и головы робота получила повреждения и, вероятно, его уже невозможно будет восстановить.

Tesla ехала автономно, в салоне машины находился наблюдатель. Однако после столкновения машина продолжила движение и остановилась только через 50 метров.

Разработчики рассказали, что робот выполнял функции консультанта. Promobot встречал клиентов, рассказывал им о товарах и услугах и провожал в нужное место. В случае необходимости робот мог вызвать живого сотрудника магазина.

Стоимость модели Promobot V.4 начинается от 1,2 миллиона рублей. Расследованием ДТП займутся полицейские, отмечает URA.RU.

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Комментарии (1)

  • Small ab07b78d01
    Абрамсегодня, 11:53

    Таки смешная новость.)))
    И вот про то шо робот отклонился от маршрута, да и про повреждения которые невозможно восстановить)))

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