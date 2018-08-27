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Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП

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© energepic.com / Pexels

Всемирный банк понизил на 2019 год прогноз роста мирового ВВП с 3% до 2,9%, сообщается в январском обзоре на сайте международной финансовой организации.

Кроме того, понижен прогноз мирового ВВП на 2020 год до 2,8%.

В целом Всемирный банк отмечает, что снижаются объемы международной торговли и активности в обрабатывающей промышленности, а также сокращаются инвестиции.

Банк также обращает внимание на повышенную напряженность в торговых отношениях.

Международная организация также прогнозирует снижение цен на нефть. Ожидается, что стоимость барреля нефти в 2019 и 2020 годах в среднем составит 67 долларов США, что на 2 доллара ниже июньских прогнозов.

Всемирный банк ожидает рост ВВП России в 2019 году на уровне 1,5%, в 2020 и 2021 годах — порядка 1,8%.

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