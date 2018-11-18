Россиянки угодили в сексуальное рабство в Испании

Полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и с Украины, которых пригласили на работу в Гренаду, а затем обманом и угрозами заставили заниматься проституцией.

Также полицейские задержали членов преступной группы, которая подбирала девушек через социальные сети, выманивала за границу предложениями простой, но высокооплачиваемой работы, а затем цинично эксплуатировала.

Как сообщает РИА Новости, жертвам предлагалась работа хостес или аниматором на дискотеках с зарплатой три тысячи евро, однако по приезде девушек заставляли оказывать сексуальные услуги в ночном клубе.

Напомним, истории с обращением девушек в секс-рабынь регулярно случаются не только в развивающихся странах, но и на территории Европы. Так, в прошлом году жительница Львова отвезла свою 17-летнюю дочь в Польшу и продала ее там в сексуальное рабство.

В другом случае девушку в центре Лондона пригласил на съемку фотограф, после чего ее накачали наркотиками и насиловали три дня. Жертва нашла в себе силы рассказать об этой истории всему миру, снявшись в фильме «Квартира 407».