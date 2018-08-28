Минобороны РФ досталось 30 исправных танков Т-34 из Лаоса

Минобороны Лаоса передало российским коллегам тридцать исправных танков Т-34, которые до недавнего времени стояли на вооружении армии этой страны.

Как сообщает ТАСС, танки преодолели тысячи километров морем до Владивостока, откуда они железнодорожным транспортом будут доставлены в подмосковный Наро-Фоминск. Технику планируется использовать при проведении парадов Победы в различных городах России.

В оборонном ведомстве отметили, что договоренность о возвращении легендарных танков была достигнута во время визита в Лаос министра обороны Сергея Шойгу.

Напомним, танки Т-34 до сих пор используются в реальных вооруженных конфликтах в разных странах мира. В 2016 году в Сети появилось видео о том, как военные в Йемене используют Т-34 в качестве неподвижной огневой точки, причем стреляли из башенного орудия танка с помощью шнура, находясь возле боевой машины.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как сами немцы признали Т-34 «смертоносным сюрпризом» для вермахта в годы Второй мировой войны.