Шатдаун в США помешал ввести новые санкции против России

Сенат США не смог принять законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана за помощь правительству Башара Асада. Это произошло по техническим причинам: конгрессмены-демократы отказываются рассматривать любые законопроекты вплоть до разрешения проблемы с финансированием федерального правительства.

Документ под названием «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке» поддержали 56 сенаторов вместо необходимых 60. Как сообщает РИА Новости, после этого лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл внес документ на новое рассмотрение.



Причиной паузы в работе федеральных учреждений, иначе говоря «шатдауна», является ситуация на границе с Мексикой, которую в Белом доме оценивают как «гуманитарный кризис и проблему нацбезопасности», а противники президента — как шантаж Трампом законодательной ветви власти США в целях получения денег на выполнение своих спорных политических инициатив.

В частности, Трамп отказывается подписывать закон о бюджете на 2019 год без строки о выделении 5,6 миллиарда долларов на постройку защитной стены на границе с Мексикой, а Конгресс не желает ему эти деньги выделять. В результате чиновники федеральных учреждений вынужденно не работают уже 17 дней.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Китай де-факто присоединился к режиму антироссийских санкций, поскольку банки КНР отказались проводить валютные операции с российскими банками, значительно сократив участие во внешнеторговых сделках.