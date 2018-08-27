На Рождество москвичам пообещали мороз и ледяные иглы

После так называемой оттепели столичный регион ожидает значительное похолодание.

Холодать начнет уже с вечера воскресенья, 6 января.

«Снег будет совсем небольшой и морозно ночью — около -14 градусов», — сообщил телеканалу «360» заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он уточнил, что по области температура может опуститься до -19 градусов, а днем 7 января ожидается в пределах −7…−10 градусов.

При этом синоптики обещают солнечную погоду.

Москвичей также предупредили опасаться ледяных игл, представляющих собой осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов. Они сверкают ночью при свете фонарей, а днем — на солнце. Из-за них может ухудшиться видимость на дорогах до 500−1000 метров.

Ранее прогноз на погоду в Рождество дал Гидрометцентр России.