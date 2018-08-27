Семью из России освободили из-под снежного завала сербские спасатели

В горах на юге Сербии местные спасатели вызволили из-под снежного завала двух россиян, автомобиль которых замело на перевале.

Сигнал с просьбой о помощи поступил к спасателям около 2 часов ночи из консульства РФ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Горной службы спасения (ГСС), семья из России пыталась проехать из Сербии в Черногорию через горный массив Голия, однако навигатор GPS завел их на второстепенные дороги, в результате чего машина застряла в сугробах.

С помощью полиции города Иваница спасатели установили контакт с россиянами и узнали, что у тех достаточно топлива, чтобы прогревать автомобиль и ждать помощи. «Используя полученные координаты, спасатели нашли супругов и успешно спасли их из снежного заноса, после чего эвакуировали в Иваницу», — приводит сообщение агентство.

Также отмечается, что в последние дни в Сербии идут аномальные для этой страны снегопады, которые блокируют автомобильное движение даже в столице.

Поскольку в горных районах ситуация намного серьезнее, ГСС предупреждает, что путешественникам следует убедиться в том, что дороги остаются проходимыми. В противном случае поездка может обернуться самыми печальными последствиями. Например, в ночь, когда спасали россиян, температура воздуха в горах опустилась ниже -10 градусов, а высота снежного покрова превысила 1 м.

Накануне стало известно, что в результате схода лавины на закрытой для катания трассе курорта «Горки Город» в Сочи погибли два человека.