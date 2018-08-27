найти ×
   
  • USD
    69.47
  • EUR
    79.46
СохранитьСохранено0
×

-2012640

Семью из России освободили из-под снежного завала сербские спасатели

Small f1a6d446e0

© pixabay.com

В горах на юге Сербии местные спасатели вызволили из-под снежного завала двух россиян, автомобиль которых замело на перевале.

Сигнал с просьбой о помощи поступил к спасателям около 2 часов ночи из консульства РФ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Горной службы спасения (ГСС), семья из России пыталась проехать из Сербии в Черногорию через горный массив Голия, однако навигатор GPS завел их на второстепенные дороги, в результате чего машина застряла в сугробах.

С помощью полиции города Иваница спасатели установили контакт с россиянами и узнали, что у тех достаточно топлива, чтобы прогревать автомобиль и ждать помощи. «Используя полученные координаты, спасатели нашли супругов и успешно спасли их из снежного заноса, после чего эвакуировали в Иваницу», — приводит сообщение агентство.

Также отмечается, что в последние дни в Сербии идут аномальные для этой страны снегопады, которые блокируют автомобильное движение даже в столице.

Поскольку в горных районах ситуация намного серьезнее, ГСС предупреждает, что путешественникам следует убедиться в том, что дороги остаются проходимыми. В противном случае поездка может обернуться самыми печальными последствиями. Например, в ночь, когда спасали россиян, температура воздуха в горах опустилась ниже -10 градусов, а высота снежного покрова превысила 1 м.

Накануне стало известно, что в результате схода лавины на закрытой для катания трассе курорта «Горки Город» в Сочи погибли два человека.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
15122414читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?
3135389читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

25410477читать позжечитаю позже
|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие27 августа 2018

Откажется ли Индия от российского оружия?

3743310читать позжечитаю позже