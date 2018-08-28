Путин вручил рождественские подарки пациентам детского хосписа

Президент России Владимир Путин посетил детский хоспис, который находится в Невском районе Санкт-Петербурга. Глава государства поздравил маленьких пациентов с Рождеством и вручил им подарки.

Путин пообещал, что с 2019 года власти регулярно будут выделять деньги на паллиативную помощь. В этом году, по словам президента, хосписы получат более пяти миллиардов рублей, передает РИА Новости.

Глава хосписа, лауреат Госпремии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительности, протоиерей Александр Ткаченко в свою очередь отметил, что регулярная финансовая помощь со стороны государства поможет сделать «прорыв в развитии паллиативной помощи».

В каждом регионе должна быть разработана комплексная программа развития. Критерием успешности должно быть не только количество койко-мест или количество приобретенного оборудования, а качественная помощь каждой семье, столкнувшейся с тяжелым заболеванием. Оценка результатов должна исходить из того, насколько улучшилось качество жизни пациентов паллиативных служб и насколько доступной является паллиативная помощь для жителей того или иного региона, — сказал Ткаченко.

В синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ обратили внимание, что «Владимир Путин навестил детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями накануне Рождества — праздника жизни, радости и надежды». «Именно в детском хосписе ценность каждого мгновения жизни ощущается особенно остро», — полагают священнослужители.

История оказания в России паллиативной помощи детям началась в 2003 году. Тогда в Петербурге при поддержке РПЦ был создан благотворительный фонд «Детский хоспис». Спустя три года эта организация учредила негосударственное медицинское учреждение для оказания паллиативной помощи детям. Принципиально важным на том этапе стало то, что маленькие пациенты учреждения смогли получать не только медицинскую, но и социальную, психологическую и духовную помощь.

В 2010 году для дальнейшего повышения доступности и качества детской паллиативной помощи в Петербурге был открыт первый в России государственный детский хоспис. В настоящее время на учете в учреждении состоят 250 детей. Пациенты хосписа получают паллиативную помощь как в стационаре, так и на дому. На каждого из ребят составляется индивидуальный план сопровождения в зависимости от состояния ребенка и потребностей его семьи.