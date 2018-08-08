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После неудачного запуска самодельного фейерверка погиб 28-летний россиянин

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© visualhunt.com

Запуск самодельного фейерверка во дворе жилого дома привел к гибели 28-летнего жителя Таганрога.

Взорвав 2 января созданную своими руками пиротехнику, молодой человек получил множественные травмы рук и грудной клетки, от которых он скончался спустя несколько дней в больнице скорой помощи.

Как сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах Ростовской области, в доме погибшего обнаружили полкило калиевой селитры, картонные трубки, проволоку и безоболочные устройства.

Накануне в больнице Дербента умер трехлетний мальчик, раненный в голову из огнестрельного оружия во время новогоднего салюта.

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