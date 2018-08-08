В батутном центре в Тюмени погибла девушка-подросток

В одном из торгово-развлекательных комплексов Тюмени в результате неудачного прыжка на батуте погибла 17-летняя девушка.

Она скончалась на месте от полученной травмы, сообщается на сайте следственного управления по Тюменской области.

В сообщении уточняется, что инцидент произошел 5 января. В настоящее время устанавливается причина смерти.

Ход доследственной проверки взят под личный контроль руководством регионального СУ СК РФ.

В пресс-службе департамента здравоохранения сообщили, что администратор ТЦ вызвал скорую в 17.07 мск, а медики прибыли на место через 13 минут и приступили к реанимации.

«Борьба за жизнь ребенка длилась более часа, — приводит сообщение РИА Новости. — Медики сделали все возможное, но, к сожалению, спасти пациентку не удалось».