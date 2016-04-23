Как правильно отметить Рождество: советы священников

Миллионы верующих в России отмечают в ночь с 6 на 7 января один из главных христианских праздников — Рождество Христово. Вместе с Русской Православной Церковью Рождество празднуют Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская Православные Церкви, а также Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне.

Как правильно отметить Рождество «Ридусу» рассказали глава Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Благовещенской епархии иерей Святослав Шевченко и заведующий кафедрой Библейских и богословских дисциплин Калужской Духовной семинарии протоиерей Дмитрий Моисеев.



По словам отца Святослава, чтобы почувствовать свою причастность к этому великому церковному празднику, каждому христианину нужно как следует подготовиться, потратив на это не меньше сил и времени, чем уходит на подготовку к дням рождения любимых родственников и друзей. Для многих людей этот ритуал включает в себя не только поход по магазинам за подарком имениннику и продуктами для праздничного стола, но и посещение салона красоты, покупку нарядной одежды и массу других хлопот.



«Но представьте, что вы каким-то чудом приглашены на банкет в честь юбилея, к примеру, президента страны или королевы Англии. То есть вип-персоны, которая сыграла ключевую роль в вашей судьбе, например, погасили очень большой долг. Как подготовитесь, какой подарок принесете с собой? Наверное, самый-самый лучший», — отметил священнослужитель.



«А теперь на минуточку вспомните, что впереди День Рождения Христа, который своей кровью на кресте погасил за вас неоплатный кредит скопившихся грехов, вручив паспорт гражданина Царства Небесного. Как мы, православные христиане, можем подготовиться к этому празднику? Нарядиться в светлую одежду чистой души, украсить себя добротой, надушиться милосердием», — добавил он.



«А что подарить самодостаточному Богу? Для того, чтобы ответить на этот вопрос — вспомните, что милее всего получить лично вам от ваших маленьких детей, которые стараются в этот день не баловаться, помыть посуду, пропылесосить ковер… Прощение старой обиды, помощь ближнему, искоренение зловредной страсти — будь то раздражительность, осуждение, зависть, ложь, блуд или что-то еще. Это будет лучшим подарком Христу, поскольку в этом случае Его жертва не будет напрасной», — подчеркнул Святослав Шевченко.



Протоиерей Дмитрий Моисеев рассказал «Ридусу», что Господь стучится в двери души каждого человека, и Рождество — отличное время, чтобы выйти ему навстречу.



«Рождество — один из самых любимых для меня праздников. Этот день не просто изменил ход мировой истории, но он изменил само понимание Бога. Благодаря Рождеству мы воспринимаем Его в первую очередь не как надзирателя за каждым нашим поступком и судью, а как любящего Творца, любящего настолько, что Он не возгнушался войти в наш мир таким же, как и мы, человеком, прекрасно зная, что Его здесь ожидает. И сделал Он это ради нас, чтобы спасти нас от наших грехов, как сказал Ангел Господень Иосифу Обручнику», — сказал отец Дмитрий.

Священнослужитель напомнил, что именно грех отделяет людей от Бога, но Бог делает все возможное, чтобы эту преграду разрушить, если на это есть воля самого человека.

«От нас же требуется только позволить Ему это сделать в нашей жизни и не мешать Ему своим стремлением ко греху. Христос вновь и вновь рождается в душах тех, кто готов дать ему место в своей жизни, пусть для начала это место будет таким же маленьким, как и те ясли, в которых Он родился в Вифлееме. Если человек решится усомниться в собственной правоте и праведности и откроет Богу двери своей души, там тогда родится Христос. И это рождение принесет человеку радость, несоизмеримую ни с чем другим. Сам праздник Рождества Христова — для нас, христиан, — напоминание об этой радости, а для тех, кто еще не с нами — приглашение разделить эту радость и стать причастниками Боговоплощения», — заключил священник.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как епископ Мелекесский Диодор поспорил с патриархом Кириллом о пользе купаний на Крещение.