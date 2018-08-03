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Видео: в роддоме в Ингушетии младенцу заклеили рот пластырем

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© pixabay.com

В Сети горячо обсуждают видео с новорожденным, которому закрыли рот пустышкой, а сверху прилепили лейкопластырь.

Эту страшную картину запечатлела пациентка перинатального центра в Ингушетии.

Автор ролика утверждает, что ребенок находится в палате интенсивной терапии, которая никак не обогревается.

«Соска прикреплена лейкопластырем, притом, что у мальчика проблемы с легкими», — написала она в комментарии к видео, добавив, что происходит это в ночное дежурство в 23:00.

У пользователей интернета эти жуткие кадры не вызвали ничего, кроме возмущения и осуждения.

«У меня даже слов нет, но мне до слез больно и плохо, у меня душа на части разрывается», — написал один из них. «Как так можно? Что же вы за врачи то такие? Нелюди!», — вторил ему другой.

Правда, одна из подписчиц резонно заметила, «почему человек, который снимает, стоит и смотри на это все?». «Любой здравомыслящий человек, видя такую картину, кинется помочь ребенку», — добавила она.

Ранее сообщалось, что няне детсада в городе Березники Пермского края не понравилось, что 5-летний мальчик громко разговаривал, и поэтому она заклеила ему рот скотчем.

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