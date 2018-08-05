Верника оштрафовали за проезд по пешеходной зоне в Москве

За проезд на автомобиле по Камергерскому переулку артист МХТ имени А. П. Чехова Игорь Верник был оштрафован на 500 рублей.

«Верник признан виновным в езде по тротуарам и оштрафован на 500 рублей», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Накануне полиция начала административное расследование против телеведущего и актера Игоря Верника, который на своем Range Rover проехал по пешеходной зоне, передает РЕН ТВ. По факту проверки данного происшествия Верник был вызван в полицию, пишет газета «Известия».

По словам пресс-атташе театра, у театра имеется официально оформленное разрешение на въезд в Камергерский переулок для сотрудников, в число которых входит Верник.

Как сообщает ФАН, сам Верник рассказал, что ехал в театр, где на шесть часов вечера был запланирован спектакль «№ 13 D».

Ранее «Ридус» рассказывал об очередной выходке актера Алексея Панина, проехавшего на «Гелендвагене» по пешеходной улице Саратова.