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Тест: Какая эмоция управляет вами в жизни?

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  • 04 января 2019, 22:15
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В определённых ситуациях практически каждый человек поддаётся эмоциям. Иногда чувства двигают нас вперёд, к новым достижениям, а иногда наоборот — тормозят. Знаете ли вы, какая эмоция доминирует в вашем характере и ведёт вас по жизни? Ответьте всего на несколько вопросов, чтобы узнать.

Результатом поделитесь с нами в комментариях, а тест отправьте своим эмоциональным друзьям и знакомым.

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