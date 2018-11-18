Тест: Какая эмоция управляет вами в жизни?

В определённых ситуациях практически каждый человек поддаётся эмоциям. Иногда чувства двигают нас вперёд, к новым достижениям, а иногда наоборот — тормозят. Знаете ли вы, какая эмоция доминирует в вашем характере и ведёт вас по жизни? Ответьте всего на несколько вопросов, чтобы узнать.

Результатом поделитесь с нами в комментариях, а тест отправьте своим эмоциональным друзьям и знакомым.