Российские женщина и ребенок погибли при авиаударе в Сирии

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции погибли женщина и ребенок с российским гражданством.

Удар был нанесен по району, подконтрольному боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

У погибшей жительницы Надтеречного района Чечни 35-летней Хавы Ахъядовы остались пять дочерей в возрасте от полутора месяцев до 12 лет, сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

По ее словам, оставшихся без матери детей временно приютила курдская семья.

Кроме того, «в результате попадания ракеты в дом в этом же районе погиб 4-летний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана. Мать ребенка получила тяжелое ранение в область таза и не может передвигаться, второй сын — Умар выжил и находится с ней», — рассказала агентству Саратова.

Правозащитница отметила, что находящиеся в этом районе российские женщины «оказались заложницами террористов, их не выпустили и теперь они находятся в окружении, гибнут под бомбами и молят родных о помощи, мы ежедневно получаем от них аудиосообщения соответствующего содержания».

К Саратовой обратились родственницы гражданок России, находившиеся в селении Аш-Шаафа, по которому был нанесен авиаудар. Женщины рассказали правозащитнице, что несколько их родственниц с малолетними детьми вышли из населенного пункта и просили о помощи, отмечает kp.ru.

В канун Нового года, как писал «Ридус», в Москву вылетел самолет с 30 российскими детьми, содержавшимися в иракских тюрьмах.