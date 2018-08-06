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На Украине задержали тираж рождественского послания патриарха Кирилла

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Весь тираж рождественского обращения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, предназначенный для отправки на Украину, задержали сотрудники украинской таможни. Об этом сегодня, в четверг, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Источники на Украине сообщают, что местная таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла, ранее отправленный из России, для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января, — написал представитель РПЦ в социальной сети.

По словам Владимира Легойды, формальным поводом для задержания послания стало несоблюдение таможенных формальностей. Сможет ли отправление вовремя достигнуть пункта своего назначения пока не уточняется.

Внимательные сотрудники украинской таможни пусть готовят дырочку для новой звездочки на погонах, раз она им важнее, чем Вифлеемская звезда, — прокомментировал Легойда.

Ранее «Ридус» подробно освещал религиозные преобразования, происходящие на Украине, а также публиковал ответы на наиболее популярные вопросы по поводу украинской автокефалии.

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